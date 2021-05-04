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Общество4 мая 2021 7:29

Мэрия Кемерова потратит почти три миллиона рублей на обслуживание фонтанов

Тендер опубликовали на сайте госзакупок
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Мэрия Кемерова потратит почти три миллиона рублей на обслуживание фонтанов.

Мэрия Кемерова потратит почти три миллиона рублей на обслуживание фонтанов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Кемерова объявили тендер для поиска организации, которая займется техническим обслуживанием фонтанов. Информацию разместили на официальном сайте госзакупок.

Как следует из опубликованных документов, в перечень технического обслуживания кемеровских фонтанов входит: сбор мусора в чаше водоема, устранение дефектов и замена непригодных деталей, смена воды и очистка поверхностей строительных конструкций, которые соприкасаются с водой.

В техническом задании значатся работы сразу на нескольких объектах:

фонтан перед зданием МАУ «Дворец культуры шахтеров» в Рудничном районе;

фонтан напротив здания по адресу: Пионерский бульвар, 4а в Центральном районе;

фонтан напротив дома по адресу: бульвар Строителей, 29 в Ленинском районе;

фонтан в сквере имени Резникова по проспекту Притомскому в Центральном районе;

фонтан в парке Победы в жилом районе Кедровка;

фонтан в Греческой Деревне на детской площадке в жилом районе Кедровка;

фонтан на проспекте Советском, 68 в Центральном районе;

пешеходный фонтан на территории, прилегающей к зданию на проспекте Октябрьском, 80 в Ленинском районе.

Начальная стоимость контракта составила 2 814 980 рублей. Из опубликованных документов следует, что заявки будут приниматься до 12 мая текущего года включительно.