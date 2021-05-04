В Кузбассе начинающий водитель врезался в мотоблок: один человек погиб, двое пострадали

В ДТП один человек погиб, двое - пострадали. Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Смертельное ДТП произошло в ночь на понедельник, 3 мая, в Новокузнецком районе. В поселке Металлургов на улице Центральная водитель автомобиля Daewoo Nexia не выдержал безопасную дистанцию и врезался в мотоблок с прицепом, который двигался в попутном направлении.

- В результате ДТП 43-летний водитель мотоблока и его 42-летняя пасажирка получили травмы, еще одна 39-летняя пассажирка скончалась на месте проишествия до приезда скорой помощи. Водитель легкового автомобиля не пострадал, - рассказали «Комсомолке» в Управлении ГИБДД Кузбасса.

Добавим, что улица, на которой произошла авария, была освещена, а значит не увидеть мотоблок водитель не мог. Возможно сказалась его неопытность – иномаркой управлял парень, возраст которого всего 18 лет. Все обстоятельства происшествия теперь предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.