Новокузнечане могут бесплатно сходить в кино. Фото: Сергей Кузнецов/ Instagram.

В Новокузнецке стартовал проект «Кино Победы». Об этом сообщил мэр Сергей Кузнецов в Instagram. В рамках этого проекта жители южной столицы Кузбасса смогут бесплатно посмотреть фильмы в кинотеатре «Октябрь». Там ежедневно до 8 мая включительно будут показывать кино о войне. Зрителям представят следующие картины:

4 и 7 мая - «Иваново детство» (1962);

5 и 8 мая - «Баллада о солдате» (1959);

6 мая - «Звезда» (2002).

Начало сеансов - в 10.00. Кроме этого, горожане также смогут увидеть фильм о Победе в Великой Отечественной войне «Александр маленький». Его покажут 8 мая, в 20.00.

«Проект киноконцерна «Мосфильм» осуществляется в рамках празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», - уточнил градоначальник.

Купить билет и посмотреть расписание можно на официальном сайте кинотеатра.