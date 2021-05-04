В Кемерове запустили десять фонтанов. Фото: Администрация города Кемерово.

В Кемерове 1 мая в работу были запущены водные каскады на площади у Драмтеатра, в сквере Резникова, у ДК шахтеров, на бульваре Строителей, на проспекте Октябрьском в Шалготарьяне. Кроме того, на сегодняшний день подключены 5 фонтанов в жилом районе Лесная Поляна.

К 9 мая планируется запустить фонтан на Пионерском бульваре и два фонтана в жилом районе Кедровка, Промышленновский - в Парке Победы и в Греческой деревне.

В областной столице более 20 фонтанов, из них 13 находятся на балансе городской администрации, а остальные обслуживают ведомства, на территории которых они располагаются.