Названы территории Кузбасса, где выявили 63 новых случая коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 5 мая. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 63 случая заражения коронавирусной инфекцией.

– Кемерово – 19, Новокузнецк – 14, Междуреченск – 8, Ленинск-Кузнецкий – 6, Беловский МР – 4, Анжеро-Судженск – 2, Белово – 2, Осинники – 2, Топкинский МО – 2, Гурьевский МО – 1, Новокузнецкий МР – 1, Чебулинский МО – 1, Яшкинский МО – 1, – сообщает оперштаб.

Три пациента скончались. У мужчины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне онкопатологии. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Березовском.

У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Яшкинском округе.

52 пациента выздоровели. Всего в регионе медицинскую помощь получают 596 пациентов с диагнозом COVID-19.