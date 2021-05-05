«Стрижи» впервые покажут авиашоу в пяти городах Кузбасса. Фото: Олег УКЛАДОВ

Авиационная группа Военно-воздушных сил РФ «Стрижи» впервые представит в Кузбассе авиашоу. Причем сразу в пяти городах. Событие приурочено к 300-летию промышленного освоения региона, сообщили в министерстве транспорта Кузбасса.

Выступления включены в программу праздничных мероприятий на июль и пройдут в Кемерове, Новокузнецке, Прокопьевске, Белове и Ленинске-Кузнецком, чтобы их могло увидеть как можно больше жителей региона. Всего в группе выступит шесть самолетов, летная программа уточняется.

Департамент экономического развития Кемеровской области добавил, что всего в рамках празднования юбилейной даты в регионе пройдет около 300 мероприятий международного, федерального и регионального уровней. Также около трех тысяч мероприятий состоится в муниципалитетах.