В Кузбассе начальница почтового отделения присваивала деньги клиентов. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Мариинске судебные приставы взыскали с бывшего начальника отделения почтовой связи ущерб, причиненный клиентам, в размере 109 тысяч рублей. Женщина, используя свое служебное положение, занималась хищением.

Как рассказали в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, в течение полугода начальник похищала деньги, получаемые от клиентов почтового отделения в качестве наложенного платежа за посылки. Данные о выдаче посылок и получении денег она вносила в отчет, но деньгами при этом распоряжалась по собственному усмотрению.

Мариинский городской суд признал работницу почты виновной в совершении преступления. В качестве наказания ей назначили полтора года лишения свободы условно. Также она должна была полностью возместить всю сумму ущерба.

Женщину ознакомили с материалами исполнительного производства, но в установленный срок задолженность погашена не была. Тогда судебным приставом было вынесено постановление об обращении взыскания на средства должницы в банке и на заработную плату, также ее временно ограничили в праве выезда за пределы РФ и выдали постановление о взыскании исполнительского сбора в семь тысяч рублей. После этого она погасила долг.