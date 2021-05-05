Глава Березовского приостановила благоустройство из-за сломанного баннера. Фото: Instagram /svetlanashegerbaeva.

Глава Березовского городского округа Светлана Щегербаева на своей странице в соцсетях объявила о приостановлении работ по благоустройству аллеи на улице Кирова из-за упавшего баннера с паспортом объекта.

— В этом году мы начали капитальный ремонт аллеи улицы Кирова, и сейчас вынуждены приостановить ремонтные работы. Как видно на фото, по сломанному баннеру с паспортом объекта, я могу сделать вывод, что благоустройство жителям не нужно! Нельзя так относиться к чужому труду! Мы делаем это во благо вам — нашим горожанам, — сообщила глава города.

Она предложила всем, кто видит подобное вредительство обращаться в полицию.

Жители предположили, что баннер мог уронить сильный ветер, который был накануне или дети — и данное происшествие не повод, чтобы приостанавливать работу.

После этого на странице мэра появился комментарий от администрации Березовского, автор которого сообщал о человеческом факторе, предоставив фото с согнутыми опорами конструкции.

– Здравствуйте, уважаемые горожане. К сожалению, опоры баннера согнуло не ветром, а чьи-то руки. Нам очень жаль, что в городе есть такие жители, которые так отвратительно поступают, – отметили в мэрии.

Между тем, работы, которые, судя по упавшему паспорту объекта, должны были начаться 20 апреля, по-прежнему приостановлены. О сроках возобновления ремонта пока неизвестно.