В Кузбассе резко потеплеет до +25. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кемеровский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на четверг, 6 мая.Синоптики прогнозируют, что столбик термометра поднимется выше +20.

По области днем ожидается +20…+25, местами +14...+19. Ночью температура воздуха составит +4…+9. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров. Переменная облачность, без существенных осадков, в отдельных районах дымка, туман.

В Кемерове также ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров. Ночью температура воздуха будет +6…+8, днем потеплеет до +22…+24. Переменная облачность, преимущественно без осадков.