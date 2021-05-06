В Кузбассе житель решил продать колеса и лишился 110 тысяч рублей

В Юрге за помощью в полицию обратился 41-летний житель. Как сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области, юргинец разместил на сайте объявление о продаже автомобильных колес. Однако вместо заработка потерял все свои сбережения.

Жителю позвонил потенциальный покупатель. Он предложил перевести деньги на карту, а за товаром подъехать позже. По просьбе покупателя продавец сообщил ему номер карты, срок действия, а затем и пароль, который пришел в СМС. После этого с его счета пропали 110 тысяч рублей.

В настоящее время полиция устанавливает личность злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание за данное преступление составляет шесть лет лишения свободы.

Кузбассовцам напоминают, что для перевода денег на карту достаточно знать номер счета или номер телефона. Любая дополнительная информация, передаваемая третьим лицам, чревата несанкционированным списанием средств.