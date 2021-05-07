В Кузбассе задержали 300 человек в ходе спецоперации. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Кузбассе полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Ночь - Район». В нем приняло участие более 2200 сотрудников органов внутренних дел, а также бойцы Росгвардии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В результате правоохранители пресекли около 2000 различных административных правонарушений, из которых более 1000 - по линии безопасности дорожного движения. Также были задержаны 334 человека, в том числе 93 подозреваемых в совершении преступлений различной степени тяжести.

В ведомстве добавили, что полицейские во время спецоперации изъяли 17 единиц оружия, более 1 килограмма запрещенных веществ. Также из незаконного оборота было изъято в общей сложности около 29 200 литров спиртного.