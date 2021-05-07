В Кузбассе раскрыли подробности падения из окна полуторагодовалого ребенка. Admincentrnvkz/Instagram.

В Кузбассе полицейские провели проверку после падения ребенка с четвертого этажа в Новокузнецке. Как сообщили пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, инцидент произошел 5 мая, около 19.50, в доме по улице Циолковского.

Родители полуторагодовалой девочки в момент происшествия были дома. 26-летняя мать на несколько минут отвлеклась на домашние дела и не заметила, как дочь ушла в соседнюю комнату. Окно было приоткрыто на проветривание.

- Не обнаружив ребенка в квартире, новокузнечанка выглянула в окно и увидела свою дочь лежащей на земле. Полуторагодовалая девочка была госпитализирована в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, - сообщили в ведомстве.

В отношении матери травмированной полицейские составили административный протокол за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.