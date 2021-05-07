Кузбасского Человека-паука сняли на видео, лазящим по стенам жилого дома

Кузбасского человека-паука сняли на видео, лазающим по стенам жилого дома. Фото: Скриншот Инцидент Кузбасс/ ВКонтакте.

Жители одной из многоэтажек в Кузбасса поделились в соцсетях видео, на котором сосед регулярно лазит, подобно супергерою, по стенам дома.

Мужчина, как сообщают очевидцы, живет в поселке Инской. И каждый день в любое время суток демонстрирует свои умения.

«В поселке Инской по адресу: улица Ильича 49, на 5-м этаже проживает Человек-паук. Ежедневно и в любое время суток он проявляет свои сверхспособности: лазит по трубе, спускается по веревке вниз или просто висит на ней, бегает сверху вниз по балконам и наоборот, а сидеть на подоконнике, свесив ножки, - это вообще его любимое занятие», - сообщается в публикации.

Соседи отмечают, что мужчина издает громкие звуки и подает дурной пример детям. Также опасаются, что рано или поздно молодой человек попробует летать.