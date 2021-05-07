В Кузбассе ищут неизвестных, разбомбивших накануне 9 Мая могилу ветерана войны

Жительница Ленинска-Кузнецкого выложила в социальных сетях видео с кладбища, где похоронен ее дед : оградка могилы ветерана Великой Отечественной войны сильно повреждена неизвестными.

- Разбомбили перед самым 9 Мая! Как не стыдно? - возмущается правнучка в комментариях к видео.

Пост ленинск-кузнечанки попался на глаза полицейским, и те немедленно начали проверку.

- Заявление о данном факте в полицию не поступало. Родственница ветерана, которая разместила видео и сообщение о случившемся в соцсетях, приглашена в отдел полиции для подачи заявления, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают лиц, причастных к повреждению металлических конструкций. По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

В свою очередь, доследственную проверку по факту повреждения ограды на могиле ветерана организовал и Следком Кузбасса. Ее проведение находится на контроле областной прокуратуры.