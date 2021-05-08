Салюты в День Победы пройдут во всех муниципалитетах Кузбасса

Праздничные фейерверки во всех территориях начнутся в одно и то же время - в 22.00. Фото: Екатерина САРДАКОВА

Праздничные мероприятия в честь 76-й годовщины Великой Победы пройдут во всех территориях Кемеровской области. В том числе во всех муниципалитетах Кузбасса состоятся праздничные салюты. Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев в своем телеграм-канале Цивилев.Live.

Праздничные фейерверки во всех городах и районах Кузбасса начнутся в одно и то же время - в 22.00. А вот место проведения салютов кузбассовцам должны сообщить муниципальные власти.

Как отметили в пресс-службе администрации регионального правительства, торжества состоятся с соблюдением противоэпидемических требований.

«Комсомолка» публикует список территорий, жители которых смогут увидеть праздничные фейерверки:

Кемерово.

Новокузнецк.

Анжеро-Судженск.

Белово.

Беловский муниципальный район.

Березовский.

Гурьевский муниципальный округ.

Ижморский муниципальный округ.

Калтан.

Кемеровский муниципальный округ.

Киселевск.

Крапивинский муниципальный округ.

Краснобродский городской округ.

Мариинский муниципальный район.

Междуреченск.

Мыски.

Новокузнецкий муниципальный район.

Осинники.

Полысаево.

Прокопьевск.

Прокопьевский муниципальный округ.

Тайга.

Таштагольский муниципальный район.

Тисульский муниципальный район.

Топкинский муниципальный округ.

Тяжинский муниципальный округ.

Чебулинский муниципальный округ.

Юрга.

Юргинский муниципальный округ.

Яшкинский муниципальный округ.

Яйский муниципальный округ.