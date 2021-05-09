Бессмертный полк в очном формате пройдет в Кузбассе 24 июня

Фото: пресс-служба администрации Кемерова.

Шествие Бессмертного полка в Кузбассе состоится 24 июня. Об этом сообщил глава города Новокузнецк Сергей Кузнецов на своей странице в социальной сети Инстаграм, отвечая на вопросы подписчиков.

Добавим, что ранее аналогичный вопрос интернет-пользователи задавали такой же вопрос и губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву, на что получили ответ\, что Бессмертный полк состоится не 9 мая, а несколько позже.

Добавим, что решение о переносе шествия было принято организаторами всероссийской акции. По их словам, проведение Бессмертного полка 9 мая 2021 года оказалось невозможно по эпидемиологическим показателям. Дата 24 июня выбрана в связи с тем, что в 1945 году именно в этот день в Москве прошел исторический парад Победы.

Добавим, что в онлайн-шествии Бес4смертного полка зарегистрировались более 30 тысяч кузбассовцев.