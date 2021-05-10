В Кемерове загорелся завод железобетонных изделий

В Кемерове случился пожар на заводе железобетонных изделий. Фото: Инцидент Кузбасс.

В Кемерове 10 мая случился пожар на заводе железобетонных изделий. Очевидцы сняли пожар на видео, как сообщает ГУ МЧС по Кузбассу загорелось крупное производственное здание.

— Кемерово, Западный проезд 9. Площадь пожара 200 кв., — написал автор ролика.

В оперативной сводке МЧС Кузбасса сообщается, что сигнал о возгорании в нежилом здании поступил в 05:06. Огонь был потушен спустя 32 минуты. На месте работали 38 человек и 9 единиц техники. Информации о причине пожара пока нет.