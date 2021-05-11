В кузбасском озере погибла вся рыба. Фото: Инцидент Кемерово.

В Кузбассе погибла вся рыба в озере. Кадры происшествия появились в соцсетях. Жители Промышленновского района сообщили о массовой гибели рыб в местном озере.

Кузбассовцы рассказали, что возле села Журавлево, в Танайском пруду, погибла вся живность.

- В селе Журавлево, в озере Танай погибла вся рыба, - сообщил очевидец, прикрепив фотографии.

Пост прокомментировали жители региона. Одни предполагают, что массовая гибель связана с экологическими проблемами, другие уверены, что дело в браконьерах, добывающих рыбу динамитом. Горожане пожалели бедных рыб.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося. Причина массовой гибели рыбы пока неизвестна.

В кузбасском озере погибла вся рыба. Фото: Инцидент Кемерово.