От жары до мороза: нас ждут погодные «качели». Фото: Павел КЛОКОВ

Согласно прогнозу синоптиков Кемеровского гидрометцентра, кузбассовцам на этой неделе придется ощутить и летнюю жару, и слабые заморозки. В отдельные дни перепады температуры воздуха составят почти 30 градусов.

Так, днем 12 и 13 мая ожидается +17... +22, местами до +27, а вот в темное время суток столбики термометров опустятся до +5... +10, кое-где до -1 градуса. Ветер в среду будет дуть северо-восточный, 3-8 метров в секунду, усиливаясь иногда до 14 метров, в четверг он изменит направление на юго-восточное, но не силу. Со сменой ветра придут и осадки: местами возможны небольшие дожди, грозы.

В пятницу, 14 мая, температура составит уже +12... +17, местами до +22 градусов. Северный ветер будет дуть ночью со скоростью 4-9 метров в секунду, возможны порывы до 17 метров. Ночью в отдельных районах возможны небольшие дожди, днем к ним добавятся кратковременные грозы.