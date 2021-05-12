Жители Кемерова предложили сделать пляж на набережной в Кировском районе. Фото: «Кузбасс Онлайн».

Жители Кемерова предложили вырубить деревья и сделать пляж на набережной в Кировском. Свою мысль высказал горожанин на сайте «Кузбасс Онлайн».

Так кемеровчанин сообщил, что деревья на набрережной в Кировском закрывают обзор реки. Сильнее чувствуется, когда на растительности распускаются листья и складывается ощущение, что гуляешь не по набережной, а по обычной аллее.

- Предлагаю вырубить деревья вдоль берега, продлить набережную, сделать спуск к реке, организовать пляж, установить карусели, почисть рощу, побольше ровных дорожек для веловепедистов и самокатчиков - тогда может и с других районов люди потянутся как на одну из достопримечательностей города, - сообщил житель.

Власти ответили на запрос кемеровчанина. Сообщив, что жителю необходимо обратиться в территориальное управление Кировского района.

- В настоящее время продолжается прием идей благоустройства городских территорий по региональной программе инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс — твоя инициатива» (в том числе идеи установки детских площадок). Для этого Вам необходимо обратиться в территориальное управление Кировского района по адресу: ул. Ушакова, 5, каб. №13 и по тел. 8 (3842) 25-48-06, - отреагировали в официальном ответе.

Пользователи интернет- платформы поддержали горожанина, но добавили, что все деревья вырубать не стоит, так как они очищают воздух.