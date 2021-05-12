Жители Кемерова почтят память погибших после стрельбы в казанской школе.

В соцсетях появилась информация о мероприятии, во время которого жители Кемерова хотят почтить память погибших во время стрельбы в казанской гимназии.

Кемеровчане собираются 12 мая в 19.00 в Линейном парке Бульвара Строителей (к сцене), чтобы почтить память погибших минутой молчания и запуском воздушных шаров.

- Друзья, сегодня мы хотим собраться и почтить память тех, кто ушёл раньше времени. Собраться вместе, чтобы взглянуть друг другу в глаза и показать: пусть в мире и случается зло, но добра гораздо больше. И мы вместе, - сообщили в соцсетях.

Также жители возлагают цветы и записки со словами соболезнования к мемориалу «Зимней вишни».Напомним, что 11 мая в результате стрельбы в гимназии № 175 погибли семь детей и двое взрослых.