В Кемерове синоптики рассказали, чем жители дышали в апреле. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кемеровские синоптики рассказали, чем жители дышали в апреле. Так, загрязнение оказалось в трех крупных городах Кузбасса.

В Кемерове максимальная концентрация примесей составила 1,0-1,5 ПДК. Воздух загрязнен аммиаком, диоксидом азота - повышенные уровни зарегистрированы в Заводском районе.

В Новокузнецке воздух загрязнен фтористым водородом во всех районах города, кроме Куйбышевского. Максимальная концентрация этой примеси составила 3,3 ПДК. Также загрязнение воздуха отмечено оксидом углерода в Центральном и Куйбышевском районах. Максимальная концентрация этой примеси составила 1,2 ПДК. Пылью загрязнен воздух в Центральном, Кузнецком и Куйбышевском районах. Максимальная ее концентрация составила 1,2 ПДК.

В Прокопьевске воздух загрязнен оксидом углерода в Центральном районе. Максимальная концентрация этой примеси составила 1,9 ПДК. Загрязнение пылью воздуха отмечена в Центральном и Рудничном районах. Максимальная ее концентрация составила 3,8 ПДК.