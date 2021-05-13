В Кузбассе приостановили работу шахты из-за концентрации метана Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе приостановили работу шахты из-за концентрации метана. Как сообщает Сибирское управление Ростехнадзора, суд вынес решение о приостановке добычи угля на предприятии.

На шахте «УК Анжерская-Южная» нашли взрывоопасную концентрацию газа метана. Сообщается, что на объекте не проводились мероприятия по предупреждению внезапных выбросов газа и угля, что представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью шахтеров.

Кемеровский районный суд приостановил с 7 мая 2021 года горные работы по добыче угля из лавы и эксплуатацию ленточного конвейера сроком на 20 суток.