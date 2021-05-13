Бывший начальник МВД Кузбасса возглавил крупную общественную организацию

В ГУ МВД Кузбасса прошла отчетно-выборная конференция Кемеровской региональной организации общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России. В ходе этой встречи был избран новый председатель. Им стал генерал-лейтенант милиции Анатолий Виноградов.

В ведомстве сообщили, что Анатолий Виноградов начал работать в органах внутренних дел в 1969 году. Он дослужился до заместителя начальника УВД Кемеровского облисполкома, с 1994-го занимал руководящие должности в Москве. В 1997 году вернулся в Кузбасс, где до 2007 года был начальником Главного управления внутренних дел Кемеровской области.

- Прежде всего главной задачей нашей организации будет содействие, поддержка и оказание помощи ветеранам органов внутренних дел, - сказал Анатолий Виноградов.

Ветеранское движение насчитывает больше 8 тысяч человек. Они участвуют в профилактической работе по предотвращению преступлений в отношении пенсионеров, проводят занятия для юных кузбассовцев.