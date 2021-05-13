В Кузбассе отец убил сына за грубость. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе отец убил сына за нецензурную брань. Следком РФ по Кемеровской области сообщает, что доказательств достаточно для вынесения приговора виновному.

В Прокопьевском районе 62-летний житель распивал с 35-летним сыном алкоголь у себя дома. Во время застолья сын оскорбил отца. Тот разозлился и ударил сына ножом в грудь. От полученного удара он скончался на месте.

После чего мужчина позвонил дочери, сообщил о случившемся. Она приехала к отцу и вызвала скорую помощь. Медики зафиксировали смерть сына и вызвали полицию. Отца задержали, со следствием он сотрудничал, вину признал. Также мужчине провели психолого-психиатрическую экспертизу, его признали вменяемым.