В Кемерове появится новая дорога за 425 миллионов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кемерове появится новая дорога за 425 миллионов. Минстрой Кузбасса опубликовал на сайте Госзакупок аукцион.

Новую дорогу проложат в продолжение бульвара Строителей. Это участок от улицы Марковцева до улицы Северной в поселке Металлплощадка. Власти затратят на строительство 425 536 979 рублей из бюджета. В документах указано, что подрядчик должен проложить новую дорогу до 31 октября 2021 года. Ее протяженность составляет около 1,5 км. Аукцион выбора подрядчика состоится 21 мая.

В документах отмечается, что на первом этапе до 20 июля необходимо выполнить работы по выносу и закреплению трассы, переустроить и защитить инженерные коммуникации и теплосети. Второй этап будет с 11 июня по 31 октября. Проведут земляные работы, дорожную одежду, искусственные сооружения, ливневую канализацию, пешеходные и технические тротуары, посадочные площадки остановочных павильонов, наружное освещение, благоустройство и озеленение, установят светофорные объекты, системы электроснабжения.