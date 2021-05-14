В Кузбассе мужчина зарезал пожилую соседку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе житель зарезал пожилую соседку. Следком РФ по Кемеровской области сообщает, что расследование завершено мужчина обвиняется в убийстве.

Так 43-летний житель Промышленновского района в январе этого года распивал алкоголь у себя дома. Когда спиртное закончилось, он пошел к 80-летней соседке, у которой он всегда оставлял деньги на хранение.

Пожилая женщина в просьбе отдать деньги соседу отказала, так как он хотел купить еще алкоголь. Соседка сообщила ему, что отдаст деньги, когда мужчина будет трезвым. Обвиняемый разозлился и несколько раз ударил женщину ножом в грудь. Пенсионерка умерла на месте от полученных травм. После преступления мужчина скрылся. Тело 80-летней женщины нашли родственники, тогда они вызвали полицию.

Когда начался розыск подозреваемого сразу задержали. Мужчина сотрудничал со следствием и признал свою вину. Дело направлено в суд.