В Кемерове мужчина пошел за водой и умер. Фото: Инцидент Кузбасс.

В Кемерове мужчина пошел за водой и умер. Фотография с места происшествия появилась 16 мая в социальных сетях. На ней изображен злосчастный колодец и рядом тело погибшего.

Житель проживал в частном секторе Рудничного района. Его тело нашел сосед.

«Мужчина утонул в своем колодце, когда пошел за водой. Его достал сосед, спасти мужчину не удалось. Есть вероятность, когда набирал воду, стало плохо с сердцем», - гласит подпись к фотографии.

Как сообщает Следком по Кузбассу, сигнал о происшествии поступил около 19.00, ведется проверка по данному факту.

- Предварительно установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он подошел к колодцу, чтоб набрать воды, поскользнулся и упал туда. По словам соседей, которые живут рядом с колодцем, они не слышали, чтобы там был какой-то конфликт, а также криков о помощи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и точная причина смерти, - сообщил Следком по Кузбассу.