В южной столице Кузбасса появится 15 пляжей и мест отдыха у воды. Фото: Instagram Сергей Кузнецов.

В южной столице Кузбасса появится 15 пляжей и мест отдыха у воды. Об этом сообщил мэр Новокузнецка в своем Instagram.

Так, в городе будет 11 пляжей, в том числе 2 пляжа - для людей с ограниченными возможностями («Черемушки», «Топольники») и 4 места массового отдыха населения у воды, в том числе 2 места для людей с ограниченными возможностями («Пурга-1», «Нептун-1»).

В Центральном районе пляжи: «Водный», «Черемушки», «Черемушки-1», «Уют», «Левобережный». В Кузнецком районе пляжи: «Топольники-1», «Топольники-2». В Заводском районе: «Дельфин», «Нептун», «Нептун-1». Место отдыха населения у воды: Вейкборд парк «Woda». Орджоникидзевский район: «Пурга», «Пурга-1». В Куйбышевском районе: место отдыха населения у воды: «Шале».

Отмечается, что после установления стабильного летнего уровня воды на водоемах города проведут водолазное обследование и очистку от мусора акваторий пляжей. Также провели обучение 15 матросов-спасателей для пляжей и мест отдыха населения у воды