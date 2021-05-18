В кемеровском поселке власти начали решать вопрос водоснабжения после проверки прокуратуры. Илья Середюк/ Instagram.

В кемеровском поселке власти начали решать вопрос водоснабжения после проверки прокуратуры. В соцсетях Илья Середюк сообщил, что встретился с жителями поселка Улус. Они приняли несколько важных решений. Прежде всего обсудили централизованное водоснабжение.

Специалисты «КемВод» определили наиболее эффективный вариант, который позволит обеспечить необходимое количество и качество воды. Жители поселка собрали инициативную группу, совместно с которой власти распишут план действий: гидрологические изыскания, проектирование, бурение скважин глубокого залегания, установка фильтровальной станции, прокладка водоводов по улицам, согласование с жителями точек подключения.

Также активисты Улуса предложили внести изменения в схему расположения мусорных контейнеров, подготовиться к обустройству парковой зоны и провести субботник на всей территории поселка.

Кроме того, 17 марта этого года прокуратура Кемерова сообщила, что организовала проверку после публикаций в СМИ об отсутствии водоснабжения в поселке Улус.