В Минобрнауки Кузбасса сообщили даты последних звонков и выпускных вечеров. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В минобрнауки Кузбасса сообщили даты последних звонков и выпускных вечеров. В этом году последние звонки в Кемеровской области будут в субботу, 22 мая.

- Последние звонки запланированы на 22 мая в очном формате. Никаких централизованных мероприятий не предусмотрено, каждая школа будет сама устанавливать порядок проведения с учетом требований Роспотребнадзора, - рассказали в министерстве.

Выпускные вечера в регионе пройдут 26 июня. Напомним, в прошлом году последние звонки прошли в дистанционном формате из-за коронавирусных ограничений.

В этом году единый государственный экзамен начинается 31 мая с литературы, химии и биологии, а последний экзамен - информатика - состоится 25 июня.