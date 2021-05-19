В Кузбассе на медика завели уголовное дело из-за фиктивных больничных. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кузбассе на медика завели уголовное дело из-за фиктивных больничных. Как сообщают в Кузбасском ЛУ МВД России, что 58-летняя фельдшер поликлиники на станции Тайга предоставляла фальсифицированные листы нетрудоспособности. В ходе проверки подтвердились шесть фактов противоправной деятельности. В отношении женщины возбудили уголовные дела по статьям подделка документов и мелкий коммерческий подкуп.

Так с марта по август 2020 года медик оформляла без проведения не диагностики фальшивые больничные листы. Женщина достоверно знала, что заболевания у пациентов отсутствуют. За услуги фельдшер получала деньги в размере от двух до семи тысяч рублей, которые поступали ей на банковскую карту через доверенное лицо. Общая сумма заработка 25 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Максимальная санкция по наиболее тяжкой из статей – «Подделка документов» предусматривает до двух лет лишения свободы.