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Общество20 мая 2021 6:29

Кузбасские власти потратят почти на 20 миллионов меньше на ремонт поликлиники

Уже найден подрядчик
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Кузбасские власти потратят почти на 20 миллионов меньше на ремонт поликлиники.

Кузбасские власти потратят почти на 20 миллионов меньше на ремонт поликлиники.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Кузбасские власти потратят почти на 20 миллионов меньше на ремонт поликлиники. Минстрой Кузбасса искал подрядчика для капитального ремонта здания поликлиники № 5 в Кемерове. Изначальная цена контракта составляла 419 999 970 рублей. Средства планировали выделять в течение 2021 и 2022 годов. Источник финансирования выступает областной бюджет.

Заявки принимались до 17 мая, аукцион состоялся в этот же день. Выполнение работ будет проходить в два этапа до 19 декабря 2022 года. Победитель аукциона оценил работы по капитальному ремонту поликлиники за меньшую сумму в 401 099 971 рубль.