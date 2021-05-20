Кузбасские власти потратят почти на 20 миллионов меньше на ремонт поликлиники. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Кузбасские власти потратят почти на 20 миллионов меньше на ремонт поликлиники. Минстрой Кузбасса искал подрядчика для капитального ремонта здания поликлиники № 5 в Кемерове. Изначальная цена контракта составляла 419 999 970 рублей. Средства планировали выделять в течение 2021 и 2022 годов. Источник финансирования выступает областной бюджет.

Заявки принимались до 17 мая, аукцион состоялся в этот же день. Выполнение работ будет проходить в два этапа до 19 декабря 2022 года. Победитель аукциона оценил работы по капитальному ремонту поликлиники за меньшую сумму в 401 099 971 рубль.