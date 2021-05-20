Совет ветеранов органов внутренних дел Кемеровской области оказал помощь семье погибшего полицейского Сергея Шаманаева

Почетными гостями турнира стали члены семей погибших сотрудников. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.

В Москве прошел XV Международный турнир по дзюдо среди полиции и армии, посвященный памяти сотрудников, погибших при выполнении служебного долга. На татами вышли спортсмены более чем из 10 команд, представляющих МВД России, Минобороны России, МЧС России, Росгвардию, ФНС России, ФСИН России, а также силовые структуры Беларуси, Таджикистана, Кыргызстана, Азербайджана, Узбекистана, Армении.

Почетными гостями турнира стали члены семей погибших сотрудников. Кузбасс представляли родители лейтенанта полиции Сергея Шаманаева. Инспектор ДПС ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Мариинский» лейтенант полиции Сергей Шаманаев геройски погиб в 2012 году, когда при оформлении дорожно-транспортного происшествия ценой своей жизни спас женщину. Лейтенант Шаманаев посмертно награжден орденом Мужества и удостоен звания Герой Кузбасса. Главное управление МВД России по Кемеровской области взяло семью Сергея Шаманаева под опеку. В социальной работе с членами семей погибших сотрудников органов внутренних дел и оказании им адресной помощи принимает участие также Кемеровская региональная организация Общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России под руководством генерал-лейтенанта милиции Анатолия Виноградова.

Совет ветеранов и партнер мероприятия - Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Сибирская горно-металлургическая компания», возглавляемое генеральным директором Евгением Половинкиным, - организовали для Василия и Галины Шаманаевых поездку на турнир. Кроме того, в рамках благотворительной программы Национального Союза ветеранов дзюдо «Мы помним» на средства, выделенные организацией-партнером, был приобретен автомобиль «Лада Веста».

«Каждый день сотрудники органов внутренних дел рискуют жизнью. Будь это вызов на семейный конфликт, остановка транспортного средства или участие в контртеррористической операции. Огромное спасибо организаторам акции за адресную помощь родственникам погибших. Пока мы помним подвиги наших сослуживцев, они остаются с нами», – отметила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова. Она приняла участие в церемонии открытия турнира и вместе с ветераном МВД членом Кемеровской региональной организации Общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск России генерал-майором полиции Виктором Кутылкиным вручила ключи от автомобиля Василию Шаманаеву, отцу погибшего лейтенанта полиции Сергея Шаманаева.

Зрители и участники соревнований почтили минутой молчания память героев, пожертвовавших собственной жизнью во имя мира и добра.

«Совет ветеранов органов внутренних дел Кемеровской области считает помощь семьям сотрудников, погибших при выполнении служебного долга, одной из приоритетных задач, - подчеркнул ветеран МВД генерал-майор полиции Виктор Кутылкин. – Лейтенант Шаманаев не раздумывая отдал свою жизнь ради спасения человека, и мы сделаем все, чтобы его семья постоянно чувствовала нашу заботу и знала, что память о Сергее Шаманаеве навсегда останется в сердцах тех, кто сегодня ежедневно рискует собой на службе».

«Ветераны органов внутренних дел в очередной раз доказали, что время не властно над памятью о героях, если неравнодушные люди делают все для сохранения их имен и оказывают горячую поддержку близким, - отметила заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД России по Кемеровской области Елена Шалева».

Галина и Василий Шаманаевы выразили признательность организаторам поездки за внимание, отзывчивость и чуткое отношение к семьям погибших сотрудников органов внутренних дел.