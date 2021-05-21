В Кузбассе при пожаре в пятиэтажке спасали двоих взрослых и двоих детей. Фото: ЧП Ленинск-Кузнецкий.

Вчера, 20 мая, в Ленинске-Кузнецком, на проспекте Ленина, 80а, случился пожар на первом этаже пятиэтажного дома. Как сообщает ГУ МЧС Кузбасса, пожарные спасли двоих взрослых и двоих детей.

Еще до прибытия сотрудников МЧС из дома самостоятельно эвакуировались 17 человек, но некоторым жильцам понадобилась помощь. Пожарные спустили людей по специальным спасательным устройствам.

- В результате пожара в квартире на первом этаже обгорели мебель и вещи б/у на площади 10 квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы 5 единиц техники и 15 человек, - сообщили в ГУ МЧС Кузбасса.