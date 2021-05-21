В Кузбассе средняя зарплата достигла более 46 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кузбассе средняя зарплата достигла 46 тысяч рублей. Кемеровостат поделился данными, что в марте этого года средняя зарплата в регионе составляла 46 260 рублей, что на 9,2 процента больше показателей за март прошлого года и на 6,7 процента - показателей февраля текущего.

Заработная плата составляет в профессиональной и научной деятельности 76 666 рублей, добыче угля - 65 325 рублей, производстве химпродуктов - 62 305 рублей, металлургическом производстве - 61 454 рубля, финансовой и страховой деятельности - 60 170 рублей, добыче металлических руд - 59 204 рубля, производстве кокса и нефтепродуктов - 56 476 рублей, ремонте и монтаже машин и оборудования - 56 016 рублей, государственном управлении и обеспечении военной безопасности - 54 608 рублей, энергетике - 54 557 рублей.

Наименьшая заработная плата у сотрудников общепита - 22 631 рубль, полиграфистов и копировальщиков - 17 618 рублей, производителей мебели - 16 185 рублей, производителей одежды - 13 283 рубля, производителей кожи - 13 249 рублей.