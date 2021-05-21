В Кузбассе будут судить экс-директора туристической фирмы за 90 преступлений. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кузбассе будут судить экс-директора туристической фирмы. Как сообщает прокуратура Кемеровской области, что женщину обвиняют мошенничестве.

В Новокузнецке 39-летняя обвиняемая совершила 90 преступлений в крупном размере с использованием служебного положения. С декабря 2017 по октябрь 2018 года похитила 10 миллионов 852 тысячи рублей переданных клиентами в счет оплаты туристических путевок.

Туристические услуги так и не указали клиентам. Экс-директору грозит до шести лет лишения свободы. Также она должна выплатить штраф в размере до 80 тысяч рублей за каждое преступление.

Прокурор направил дело в Центральный районный суд Новокузнецка для рассмотрения по существу.