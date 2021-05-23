Житель Кузбасса украл телефон на собеседовании. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Житель Кузбасса украл телефон на собеседовании. ГУ МВД по Кемеровской области сообщает, что в Новокузнецке с заявлением обратилась 48-летняя жительница. Она рассказала, что неизвестный похитил ее телефон.

В ведомстве установили и задержали 44-летнего мужчину. Оказывается, что горожанин пришел устраиваться грузчиком в магазин, где работает потерпевшая, но на работу его не приняли. Тогда, он проник в кабинет директора и похитил ее смартфон стоимостью 15 000 рублей. После мужчина продал телефон за одну тысячу рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража» максимальная мера наказания пять лет лишения свободы.