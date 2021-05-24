Кузбасские школьники простились со школой театрализованным представлением

Фото: Юлия ЗДОРОВЦЕВА.

В субботу, 22 мая, в Кузбассе состоялись последние звонки для 36 877 учеников 654 кузбасских школ. Из них 26 990 человек - выпускники девятых классов и 9887 одиннадцатиклассников.

Необычным образом простились с учебным заведением ученики Поломошинской средней школы. Под руководством замдиректора Юлии Тымчак они поставили театрализованную программу «Сибириада», посвященную 300-летию Кузбасса. Школьники обыграли освоение Сибири, начиная с древних времен и упомянув в ней и Ермака, и братьев Строгановых, и Петра Первого, и Михайло Волкова, и других исторических личностей, оказавших влияние на наш регион. Финальным аккордом стал 17-минутный танец, поставленный местным хореографом Сергеем Петуховым, который ребята по многолетней традиции повторили на главной площади соседнего города Юрги.