Минтранс Кузбасса сообщил о предстоящем ремонте кемеровского автовокзала. Фото: kpat.ru.

Кузбассовцы в соцсетях губернатора обратили внимание на состояние кемеровского автовокзала.

— «Еще у меня пожелание сделать автовокзал, он в плачевном состоянии, все-таки лицо города», — написала жительница города.

Минтранс Кузбасса отреагировал и сообщил, что ремонт запланирован на 2022 год.

— « В 2021 году планируется ремонт асфальтобетонного покрытия площадки высадки пассажиров Кемеровского автовокзала и на выезде с посадочной площадки. При условии положительного финансового результата деятельности ГУ «Кузбасспассажиравтотранс» в 2022 году запланирован капитальный ремонт пола, потолка и системы кондиционирования Кемеровского автовокзала», — рассказали в министерстве.