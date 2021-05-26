Кемерово
Еще
Кемерово
Еще
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия26 мая 2021 8:52

В Кузбассе спасатели вытащили двух мужчин из утонувшей машины

Они не могли выбраться самостоятельно
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Кузбассе спасатели вытаскивали двух мужчин из утонувшей машины. Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса.

В Кузбассе спасатели вытаскивали двух мужчин из утонувшей машины. Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса.

В Кузбассе двое мужчин застряли в автомобиле Land Cruiser Prado на реке Назас в районе поселка Усинского. Как сообщили в поисково-спасательной службе ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса», диспетчеру поступил сигнал и спасатели Междуреченского поискового аварийно-спасательного отряда выехали на место происшествия.

Мужчины не могли выбраться самостоятельно. При помощи спасательных жилетов и спасательного конца Александрова пострадавших эвакуировали на берег и передали сотрудникам скорой помощи.

ЧП