В Кузбассе спасатели вытащили двух мужчин из утонувшей машины

В Кузбассе спасатели вытаскивали двух мужчин из утонувшей машины. Фото: Агентство по защите населения и территории Кузбасса.

В Кузбассе двое мужчин застряли в автомобиле Land Cruiser Prado на реке Назас в районе поселка Усинского. Как сообщили в поисково-спасательной службе ГКУ «Агентство по защите населения и территории Кузбасса», диспетчеру поступил сигнал и спасатели Междуреченского поискового аварийно-спасательного отряда выехали на место происшествия.

Мужчины не могли выбраться самостоятельно. При помощи спасательных жилетов и спасательного конца Александрова пострадавших эвакуировали на берег и передали сотрудникам скорой помощи.