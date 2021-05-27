В Кузбассе мужчина убил сожительницу, потому что она его разбудила. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершено уголовное расследование в отношении 50-летнего ленинск-кузнечанина. Следком Кузбасса сообщает, что обвиняемый совершил преступление по статье «Убийство».

В ноябре прошлого года мужчина распивал алкоголь в компании сожительницы и ее подруги. После посиделок он отправился спать, а женщина продолжила готовить еду. Приготовив, она начала будить сожителя для того, чтобы пообедать вместе. Мужчина не хотел вставать, но женщина продолжала настаивать.

Разозлившийся сожитель пришел на кухню и заявил, что убьет ее. После чего ударил женщину ножом в грудь. Подруга потерпевшей вызвала скорую помощь и полицию. Прибывшие медики констатировали смерть женщины, а мужчину задержали.

Со следствием он сотрудничает, вину частично признал, говорит, что не желал смерти сожительнице. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.