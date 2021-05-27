Сергей Цивилев наградил 40 кузбасских предпринимателей

Александр Пирожков получил орден "Меценат Кузбасса" Фото: пресс-служба АПК.

В администрации правительства Кузбасса состоялся губернаторский прием в честь Дня российского предпринимательства. Награды получили 40 самых активных представителей регионального бизнеса. Кузбасские предприниматели получили медали «За бизнес во имя созидания», новые юбилейные медали «300-летие образования Кузбасса», «За достойное воспитание детей».

Кроме того, медаль Алексея Леонова вручили Ярославу Ворошилову - одному из руководителей предприятия «Горный ЦОТ». Более 15 лет он работает над изобретениями, которые используются в реальном секторе экономики. Курируемый им инновационный проект успешно прошел экспертизу фонда «Сколково» и стал победителем акселератора «Генезис».

А директор частного охранного предприятия Александр Пирожков получил орден «Меценат Кузбасса». Как пояснили в пресс-службе администрации регионального правительства, такой награды бизнесмен удостоен за то, что совмещает профессиональную и общественную деятельность с благотворительностью, ежегодно оказывает спонсорскую помощь Совету ветеранов поселка Степной в Новокузнецком районе, вдовам участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла, помогает храму.

- Кузбасс осваивался предпринимателями, людьми, которые готовы были рисковать, ехать на новые территории, строить новую жизнь. Вся инфраструктура здесь, в Сибири, создавалась предпринимателями, и мы должны стать достойными продолжателями их дел. 2020 год стал непростым для бизнеса, и первыми под удар попали малые и средние предприятия. Кузбасс в числе первых регионов приступил к борьбе с негативными последствиями пандемии. Вместе решали все проблемы, раз в неделю собирались и обсуждали пути выхода из кризиса. Я благодарен за предложения, за то, что сохранили бизнес и рабочие места. Главный девиз, благодаря которому мы преодолели последствия пандемии, — «Мы вместе». Мы вместе работаем на благо региона. Осталось всего 40 дней до юбилея Кузбасса, к нам приедет много гостей. Мы продемонстрируем, что это радушный, энергичный, быстроразвивающийся и перспективный регион, в который надо вкладываться, с которым надо сотрудничать, — отметил губернатор Сергей Цивилев во время церемонии награждения.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Кузбассе сегодня зарегистрировано более 67 тысяч индивидуальных предпринимателей, в режиме самозанятых трудятся более 22 тысяч человек. На предприятиях малого и среднего бизнеса работают более 280 тысяч кузбассовцев.