В Юрге отреставрируют памятник в честь героев Гражданской войны

Пресс-служба АПК.

В Юрге до конца июня этого года, к 300-летию Кузбасса, будет обновлен монумент Героям Гражданской войны. Памятник был открыт на пересечении проспекта Победы и улицы Машиностроителей в декабре 1979 года - в честь 60-летия освобождения города от войск Колчака.

Монумент Героям Гражданской войны состоит из трех штыков, поэтому иначе и называется «Три штыка», которые символизируют рабочих, крестьян и красноармейцев. То, что штыки склонены, означает окончание Гражданской войны.

В основании памятника находится чаша, в которую в ходе реставрации предполагается установить Вечный огонь. Также в целом будет проведен косметический ремонт монумента и обновлена его подсветка. Приведут в порядок и прилегающую площадь - Памяти борцов за власть Советов.

Город потратит на все ремонтные работы 3,8 миллиона рублей.