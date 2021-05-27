В Тайге возводят дом для льготников

Ввести будущий дом в эксплуатацию планируют через полтора года. Фото: пресс-служба АПК.

В Тайге по улице Мира возводят пятиэтажный социальный дом, предназначенный для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, ветеранов боевых действий, одиноких матерей, инвалидов, детей-сирот. Его строительство ведется в рамках программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года.

В эксплуатацию дом планируют ввести в декабре 2022 года. Свайный фундамент полностью выполнен, началась заливка ростверков, уже подготовлено основание для монтажа каркасов и установки опалубки. Как сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, для семей с детьми будут комфортные условия, так как детский сад и среднюю образовательную школу № 32 в микрорайоне построили еще в 2013 году.

- Строительство - один из драйверов экономики региона, особое внимание уделяем возведению социальных объектов и жилья. За время подготовки к 300-летию Кузбасса построено 209 многоквартирных домов, в том числе 62 социальных - для льготных категорий граждан. В юбилейном году в планах возведение 90 домов, из них более 20 социальных. Важно, что дома строим с отделкой под ключ, параллельно со строительством развивается инфраструктура микрорайонов, - сообщил губернатор Сергей Цивилев.

По итогам реализации программы социально-экономического развития региона до 2024 года новое жилье взамен аварийного получат более трех тысяч кузбассовцев, а также более тысячи детей-сирот.