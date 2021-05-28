Весна-2021 в Кузбассе оказалась солнечной

Продолжительность солнечного сияния весой 2021 года была больше, чем в другие - аналогичные периоды времени. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным синоптиков Кемеровского гидрометцентра, весна 2021 года оказалась затяжной, с последующим резким переходом на теплую погоду. Но именно такой ее характер, когда днем пригревало, а ночью подмораживало, позволило паводку пройти без особых ЧС, хотя в начале мая, некоторым территориям Кузбасса и довелось «поплавать». Но благодаря погодным качелям вода также быстро ушла, как и поднялась. Кроме того, эта весна оказалась очень солнечной: в среднем продолжительность солнечного сияния ежедневно была увеличена на два-три часа.