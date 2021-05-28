Из Кузбасса открыли новые авиаперелеты. Фото: Иван ВИСЛОВ

Об открытие новых регулярных рейсах в Белокуриху и Горный Алтай из Новокузнецка, Новосибирска и Томска сообщила Авиакомпания «СиЛА». Маршруты будет действовать на протяжении всего летнего сезона.

Из Новокузнецка и Новосибирска можно улететь в Горно-Алтайск и Белокуриху в пятницу и воскресенье. Из Томска рейсы осуществляются в Барнаул и Белокуриху в среду и воскресенье. Также можно улететь из Новосибирска в алтайские села в Усть-Коксу по пятницам, в Кош-Агач по воскресеньям. С расписанием и стоимостью билетов можно ознакомиться на сайте авиакомпании.