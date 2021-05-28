Алиментную карту региона составили в Кузбассе. Фото: УФССП Кузбасса.

В Кемеровской области появилась алиментная карта. Ее составили сотрудники УФССП Кузбасса. В ведомстве уточнили, что должником по алиментам является каждый 106-й житель, или 24 726 человек.

Больше всего должников в Новокузнецке: там проживает 18,4 процента алиментщиков области, или 4567 человек - это 0,8 процента от всего населения города. На втором месте расположился Кемерово - 4184 человека, это 16,9 процента всех должников и 0,7 процента от всего населения областной столицы.

В Белове - 8,5 процента неплательщиков алиментов, или 2106 граждан - это 2,9 процента от населения города. Четвертое и пятое места заняли Прокопьевск и Ленинск-Кузнецкий.