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Политика28 мая 2021 8:04

Власти Кузбасса и ФСБ обсудили вопросы безопасности

И сформировали решения, которые будут препятствовать распространению террористических действий в регионе
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Фото: пресс-служба АПК.

Фото: пресс-служба АПК.

В четверг, 27 мая, прошло совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Кузбасса под председательством губернатора Сергея Цивилева и начальника УФСБ России по Кузбассу Николая Граборова. Как сообщили в пресс-службе администрации правительства региона, на нем были рассмотрены вопросы по профилактике терроризма, что становится особенно актуальным в преддверии грядущего 300-летия Кузбасса.

Участники совещания обсудили меры обеспечения безопасности, сохранности оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на объектах производства, при хранении и транспортировке, а также готовность к предупреждению террористических актов.

Также в ходе заседания был рассмотрен комплекс мер и выработаны дополнительные решения, которые помешают распространяться идеологии терроризма в регионе, и методы выявления факторов, способствующих вовлечению молодежи в деструктивную деятельность.

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Армия и безопасность