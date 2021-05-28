Власти Кузбасса и ФСБ обсудили вопросы безопасности

Фото: пресс-служба АПК.

В четверг, 27 мая, прошло совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Кузбасса под председательством губернатора Сергея Цивилева и начальника УФСБ России по Кузбассу Николая Граборова. Как сообщили в пресс-службе администрации правительства региона, на нем были рассмотрены вопросы по профилактике терроризма, что становится особенно актуальным в преддверии грядущего 300-летия Кузбасса.

Участники совещания обсудили меры обеспечения безопасности, сохранности оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на объектах производства, при хранении и транспортировке, а также готовность к предупреждению террористических актов.

Также в ходе заседания был рассмотрен комплекс мер и выработаны дополнительные решения, которые помешают распространяться идеологии терроризма в регионе, и методы выявления факторов, способствующих вовлечению молодежи в деструктивную деятельность.