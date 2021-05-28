Президент РФ Владимир Путин назначил нового прокурора Кузбасса. Фото: прокуратура Красноярского края.

Владимир Путин назначил прокурором Кузбасса Александра Блошкина, который занимал должность первого заместителя прокурора Красноярского края. Об этом сообщается в указе главы государства от 26 мая.

«Назначить на пятилетний срок Александра Блошкина прокурором Кемеровской области - Кузбасса, освободив его от занимаемой должности», - говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В красноярской краевой прокуратуре сообщили, что Александр Блошкин - уроженец Омской области. В правоохранительных органах он с 1993 года. Занимал различные должности - от помощника городского прокурора до прокурора Центрального административного округа по Омску. В должности заместителя прокурора Красноярского края работал с 2013 по 2016 год. В должности первого заместителя прокурора Красноярского края - с 2016 года. И вот теперь очередное повышение.